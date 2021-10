Dossena su Rossi: «Nei derby prendeva le botte, ma non perdeva il sorriso»

Beppe Dossena ha raccontato i suoi ricordi su Paolo Rossi, tra questi ci sono anche le sfide nei derby della Mole

Sono tanti i derby della Mole giocati contro, ma il ricordo di Beppe Dossena su Paolo Rossi è di chi ha saputo andare oltre alla rivalità della stracittadina. Questo il suo ricordo al Festival dello Sport.

«Non ho mai visto una persona amante della vita e della gioia di vivere. Non l’ho mai visto in nessun altro. I tifosi mi avevano messo contro di lui perché ero del Torino, ma non c’è mai stata rivalità tra noi. Paolo aveva sempre il sorriso, non si lamentava mai. Prendeva le botte ma non l’ho mai visto alterato, anche nei derby. Ma una parola fuori posto verso nessun avversario».