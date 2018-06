Sono ore di panico e apprensione nel ritiro del Brasile. L’attaccante brasiliano Douglas Costa rischia di dover abbandonare i Mondiali in Russia a causa di un problema alla coscia. Secondo il parere dei medici, le tempistiche di guarigione per l’esterno della Juventus si aggirano tra i quindici e i venti giorni, il che mette in seria discussione un suo ritorno in campo durante i Mondiali. Il ct dei ‘verdeoro’ Tite ha già pre-annunciato che Douglas Costa non giocherà nell’ultima partita del Gruppo E contro la Serbia, che si terrà a Mosca il 27 giugno.

Lo stesso Tite è stato invece attaccato dalla moglie dell’esterno juventino, reo di aver usato carichi troppo pesanti durante gli allenamenti del Brasile.: «Douglas si lamentava del dolore dopo l’allenamento, spiegando che alla Juventus il lavoro era più leggero. Sappiamo che questo infortunio non è pesante come il primo, però, speriamo che possa recuperare in una decina di giorni». La speranza di tutti i brasiliani e dello stesso Tite è di non perdere l’asso bianconero per il resto della competizione

Douglas Costa's wife has blamed Tite's intensive training sessions for her husband's injury:

"He complained that he felt pain after training, saying at Juventus it was lighter. We know this injury isn't as bad as the first one though, we hope he's back in 10 days." pic.twitter.com/6u4qLLpggu

