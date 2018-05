Doppio impegno nella Capitale per la Juventus di Max Allegri, mercoledì la sfida al Milan in Coppa Italia, domenica sera alla Roma in campionato

Settimana decisiva per le sorti di campionato e Coppa Italia. Mercoledì 9 maggio allo Stadio Olimpico di Roma andrà in scena la finale di Coppa Italia tra Milan e Juventus. Rossoneri che cercheranno di dare un senso ad una stagione molto travagliata ed altalenante, provando a conquistare il trofeo nazionale. Di fronte troveranno una Juve agguerrita nel centrare la quarta doppietta di fila tra campionato e Coppa.

Bianconeri che potrebbero fare di Roma la città dove festeggeranno sia Coppa Italia che campionato. Infatti oltre alla vittoria in finale della coppa nazionale, la Juventus potrebbe festeggiare il suo settimo scudetto consecutivo se domenica sera dovesse pareggiare o vincere contro la Roma. Ma dove alloggia la Juve a Roma e quale sarà l’albergo in cui si celebrerà, forse, la doppia festa a tinte juventine?

Rispetto al 2017 la scelta è cambiata. Un anno fa i bianconeri prepararono la sfida alla Lazio all’hotel A.Roma, quest’anno invece alloggeranno all’Hotel Parco dei Principi di Via G. Frescobaldi 5 che fino a mercoledì avrà come ospiti i rossoneri di Rino Gattuso i quali prepareranno nel lussuoso albergo la finale di Coppa Italia. Molto probabile che invece la Juve scelga di ritornare a Torino dopo la partita contro il Milan, come confermato dallo stesso Allegri, e ritorni nella Città Eterna sabato sera.



