Dove eravamo rimasti – Episodio 1, le parole di De Vrij e Buffon – VIDEO

In vista della ripresa del campionato DAZN propone una serie speciale d’avvicinamento con alcune parole dei protagonisti della Serie A

In vista della ripresa del campionato, DAZN propone una serie speciale d’avvicinamento con all’interno alcune parole dei protagonisti della Serie A.

BUFFON – «Dopo tanti anni di un certo lavoro, quando poi si va a cambiare, gli stimoli individuali e la volontà di farsi trovare pronti e reattivi alle indicazioni del nuovo allenatore fanno sempre la differenza. Conosco talmente bene Conte, che come dissi ad agosto e ogni mese e ogni volta che me l’hanno chiesto so che se la giocherà fino alla 38ª giornata».

DE VRIJ – «Il mister è un grande allenatore, ci trasmette tanta passione e voglia di vincere. Giochiamo aggressivi, costruiamo dal basso; lui è molto concentrato sulla tattica e sui dettagli che possono fare la differenza».