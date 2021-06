Dove vedere Euro 2020 in tv e streaming: chi trasmette le 51 partite?

Con Turchia-Italia si aprono ufficialmente gli Europei: ecco chi trasmetterà le 51 partite del torneo continentale. Dove vedere Euro 2020

In Italia gli Europei di calcio saranno trasmessi in chiaro dalla Rai e da Sky per chi ha sottoscritto un abbonamento con la tv satellitare. Dove vedere Euro 2020?

Date e orari delle partite

Gli Europei di calcio dureranno un mese esatto, con la gara inaugurale l’11 giugno (Italia-Turchia) e la finalissima che si disputerà l’11 luglio 2021. Le 51 gare di Euro 2020 saranno suddivise in tre fasce orarie: si giocheranno alle ore 15.00, alle ore 18.00 e alle ore 21.00.

Dove vedere Euro 2020 sulla Rai

La Rai trasmetterà 27 partite in diretta, tutte su Rai 1 (canale numero 1 e 501 HD del digitale terrestre). Fra queste sono comprese tutte quelle giocate dall’Italia e la finale. Fra gli ospiti che commenteranno il pre e post partita ci saranno Luca Toni, Claudio Marchisio, Marco Tardelli e la lanciatrice italiana Danielle Madam.

Tutte le gare trasmesse dalla Rai saranno visibili anche in streaming gratuito attraverso la piattaforma della tv pubblica, Rai Play, sia sul proprio pc o notebook, sia sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, previo scaricamento della app.

Dove vedere Euro 2020 su Sky

Sky trasmetterà tutte e 51 le partite di Euro 2020 in diretta. Il palinsesto della tv satellitare sarà arricchito da programmi che copriranno l’evento calcistico dell’anno dalle prime ore del giorno fino a tarda notte. Le gare più importanti, fra cui quelle della Nazionale azzurra, saranno inoltre ritrasmesse in differita nei giorni successivi.

Anche gli abbonati Sky, naturalmente, potranno seguire le partite in diretta streaming attraverso Sky Go, su personal computer e notebook, anche semplicemente collegandosi al servizio, e sui dispositivi mobili preoccupandosi prima di scaricare la app aggiornata.

Ci sarà inoltre la possibilità di vedere le gare di Euro 2020 in streaming su NOW, il servizio live e on demand di Sky, che offre la visione delle partite a coloro che acquistano il pacchetto Sport.