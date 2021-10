Ds Venezia: «Romero? Abbiamo osato chiedergli una cosa»

Mattia Collauto, direttore sportivo del Venezia, ha presentato in conferenza stampa il nuovo acquisto Sergio Romero

«Naturalmente della lista ne stiamo ancora discutendo, a breve prenderemo una decisione. Vorrei arrivare al perché siamo andati a prendere Sergio, che è la cosa più importante. La scelta è stata fatta in base anche alle condizioni dei nostri portieri. Maenpaa ha avuto una lombalgia che lo ha tenuto fuori dal campo per un po’, è tornato, stava meglio, poi ha avuto una ricaduta, è ritornato, ma qualche pensiero ce l’ha fatto fare. Lezzerini ha avuto il problema al ginocchio, ora ha una lombosciatalgia che non sappiamo se possa essere trattata in un certo modo o se ci sarà bisogno di un intervento. Quindi abbiamo ritenuto opportuno prendere un portiere. Abbiamo osato chiedere a Romero se gli facesse piacere fare un salto a Venezia e lui ha accettato. Credo arrivi in un gruppo che non ha bisogno di inserirsi, il nostro è un gruppo importante e che avete conosciuto l’anno scorso, ha determinati valori e facilita l’inserimento dei nuovi. Abbiamo un giocatore importantissimo in più e siamo contenti».