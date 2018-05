Paulo Dybala e Douglas Costa, i due fuoriclasse dell’attacco della Juventus, sono stati protagonisti di un curioso video

Il wrestling, nei giorni scorsi, è sbarcato a Torino: tanti i wrestler che hanno allietato la platea piemontese. Show e combattimenti, gli stessi che da anni trovano ampio spazio nei nostri palinsesti televisivi. Paulo Dybala e Douglas Costa non hanno proprio un fisico da combattenti, eppure sono stati protagonisti di un curioso siparietto, insieme a Jinder Mahal e Bayley, stelle del circus della WWE. Il video è stato postato pochi minuti fa dall’ufficio stampa della Juventus sul profilo Twitter ufficiale della società bianconera.

I due wrestler fanno il loro ingresso nel centro sportivo di Vinovo e si rivolgono all’argentino ed al brasiliano: «Noi siamo le stelle della WWE e vi mostreremo come intimidire il vostro avversario». I due calciatori si guardano interdetti e non nascondono di avere una certa paura, che poi passa tra urla e misura del bicipite. Quindi i quattro si divertono a palleggiare col pallone, che finisce si tetti del centro sportivo di Vinovo. Il divertente siparietto si conclude con lo scambio di doni. Un crossover senz’altro fantasioso, che magari farà scendere in campo Dybala e Douglas Costa con ancor più cattiveria sportiva.