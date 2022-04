Dybala Inter, l’argentino ha deciso: pronta la beffa per Marotta

Dybala Inter, beffa in arrivo per Marotta: ecco come potrebbe sfumare il piano di vendetta dell’ex dirigente della Juve

Dybala Inter e un’amore che potrebbe non iniziare mai. Marotta è in pressing sull’argentino da quando non ha firmato il rinnovo con la Juventus, ma la Joya avrebbe altre idee.

Il numero dieci bianconero avrebbe altre preferenze per il suo futuro e il Manchester United potrebbe essere una soluzione, visto che Ten Hag ha richiesto espressamente l’argentino. Sondato anche da Tottenham e Arsenal, il futuro di Dybala potrebbe essere più verso la Premier League. Lo scrive La Stampa.