Manchester United, Ten Hag sarà il nuovo allenatore: «Felice dell’annuncio»

Il Manchester United ha deciso: Ten Hag sarà il nuovo allenatore fino al 2025 dei Red Devils, l’annuncio della società

Il Manchester United ha annunciato Ten Hag come allenatore per la prossima stagione. Contratto fino al 2025 per il tecnico dell’Ajax. Lui stesso ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni al sito ufficiale dei lancieri.

The new First-Team Manager of Manchester United: Erik ten Hag.#MUFC || #WelcomeErik — Manchester United (@ManUtd) April 21, 2022

PAROLE – «Sono felice che sia stato finalizzato e che sia stato annunciato ufficialmente. Questa chiarezza è importante. Ora, però, ho solo un interesse e sono queste ultime cinque partite con l’Ajax. Voglio finire con una nota positiva, vincendo il campionato. In questo modo, ci qualificheremo direttamente per la Champions League».