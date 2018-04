Arriva la bocciatura per Paulo Dybala: alla fine del primo tempo di Juventus-Napoli, il giocatore argentino è stato sostituito da Allegri

Si sta giocando Juventus-Napoli e arrivano indicazioni importanti da Massimiliano Allegri. A inizio secondo tempo il tecnico della Juventus ha deciso di operare una sostituzione e ha sorpreso tutto l’Allianz Stadium: ha tolto Paulo Dybala e ha inserito dal 46′ Juan Guillermo Cuadrado. Di certo non era stata la miglior partita del giocatore argentino, ma è vero anche che erano arrivati pochi palloni in attacco. Non sembra essere un infortunio, le voci che arrivano dallo Stadium parlano di scelta tecnica di Allegri. Un cambio che a molti sa di bocciatura nei confronti del giocatore, nella sfida più importante di questo finale di stagione.

Ci si gioca una parte di Scudetto a Torino e colpisce questo cambio inaspettato. Dybala era uno dei protagonisti più attesi, ma non ha avuto modo di mettersi in mostra nei primi quarantacinque minuti. La Joya arriva da una brutta prestazione a Crotone, nel pari dei bianconeri allo Scida è stato tra i peggiori in campo, ma stasera sembrava aver iniziato meglio. Allegri non è stato di questo avviso e lo ha tolto: con Cuadrado punterà a allargare le maglie della difesa azzurra.