Dybala-Mertens e l’occasione per il riscatto in Juve-Napoli

Dybala-Mertens potrebbero partire titolari nel big match tra Juve e Napoli. Finora non hanno convinto, la partitissima per svoltare

Massimiliano Allegri e Carlo Ancelotti non hanno voluto divulgare le proprie formazioni ma si sono divertiti, in conferenza stampa, a far ‘impazzire’ i giornalisti. Max ha dettato la formazione, annunciando 6 nomi e aggiungendo poi il settimo: «Giocano Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Matuidi, Cristiano Ronaldo e Mandzukic» ha detto. Poi ha aggiunto: «Ve ne dico un altro? Szczesny». Dybala non è tra questi ma potrebbe giocare dal 1′ minuto, al massimo entrerà dalla panchina perché «i cambi saranno fondamentali».

Anche Carlo Ancelotti si è divertito ma non si è sbilanciato su alcun nome: «Negli ultimi 3 anni eravate abituati troppo bene, dovete rimettervi in moto» ha detto sorridendo con chiaro riferimento al mancato turnover di Sarri. Dries Mertens dovrebbe partire dall’inizio ma anche per lui vale il discorso di Dybala, al massimo entrerà a partita in corso. Per entrambi, la sfida Juve-Napoli potrebbe essere decisiva per dare una svolta alla stagione. Entrambi precari, hanno faticato a imporsi in questo avvio di stagione. Paulo ha segnato contro il Bologna, Dries contro il Milan. Entrambi hanno voglia di tornare ad essere protagonisti. Quale occasione migliore di uno Juve-Napoli…