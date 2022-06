Dybala Monaco, il ds dei monegaschi: «Dico solo questo». Le parole del dirigente

Intervenuto in conferenza stampa, il direttore sportivo del Monaco Paul Mitchell ha commentato anche le voci legate a Dybala e Lenglet.

DYBALA – «Purtroppo rispondo perché non mi piace parlare di giocatori che non sono sotto contratto con il Monaco. Non è rispettoso. Preferisco non farlo quindi mi limito a dire che sono due buoni giocatori».