Dybala raggiunge Platini ed è pronto a firmare un rinnovo d’oro

Dybala come Platini: la Juventus tratta il rinnovo a cifre lusso. Il numero 10 bianconero post Covid è il giocatore più decisivo della Serie A

Paulo Dybala è guarito dal Covid-19 ed è tornato ancora più forte. In questo momento, parlano i numeri per lui – è il giocatore più decisivo della Serie A. Come sottolinea Gazzetta la Joya ha segnato 95 reti con la maglia della Juventus e sabato sera ha raggiunto Michel Platini per gol segnati in bianconero in Serie A (68).

Un altro motivo per mettere fretta alla Continassa: questione rinnovo. Si sono intensificati i contatti con contatti tra Jorge Antun, procuratore di Dybala, e Fabio Paratici. Manca ancora l’intesa, ma il club bianconero è fiducioso di riuscire a chiudere presto, a cifre superiori ai 10 milioni stagionali.