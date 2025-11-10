Dybala Roma, bomba dall’Argentina! Il padre di Paredes rivela: «Vuole giocare al Boca Juniors». Ecco perché il sogno potrebbe diventare realtà

Dybala Roma, bomba dall’Argentina! Il padre di Paredes rivela i piani di Paulo: il sogno Bombonera potrebbe diventare realtà. La “Joya” valuta il futuro

Daniel Paredes, padre di Leandro, ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi del Boca Juniors con una rivelazione clamorosa: Paulo Dybala sarebbe pronto a sbarcare al Boca Juniors per giocare al fianco del figlio. La bomba è stata sganciata in piena euforia post-Superclásico (2-0 al River Plate), riaccendendo una vecchia congettura che ora sembra avere basi concrete.

La rivelazione del padre di Paredes

Daniel Paredes, in un’intervista a Cadena Xeneize, ha fornito dettagli precisi sui piani di Dybala, campione del mondo con l’Argentina in Qatar: «Io so delle cose, so che Paulo vuole venire. Ha un cuoricino del Boca. Ho sentito una conversazione tra loro e Paulo gli ha detto che veniva. Paulo verrà, giocheranno insieme. La bambina sarà tifosa del Boca e vedrà suo padre alla Bombonera», ha affermato, alludendo alla prossima paternità del cordobese. Una dichiarazione che ha il peso di una conferma, arrivando da una fonte così vicina a Leandro Paredes.

Un sogno che prende forma: il contratto con la Roma scade a giugno

Il nome di Dybala è sempre circolato come possibile acquisto del Boca negli ultimi anni, ma le differenze economiche con l’Europa avevano sempre fatto sembrare l’ipotesi poco realistica. Ora, però, il contesto è cambiato. Il contratto di Dybala con la Roma scade a giugno 2026, e la prospettiva di un ritorno in Argentina, a 31 anni, potrebbe pesare più di un rinnovo in Italia. Il dialogo fluido con Paredes, la possibilità di giocare la Copa Libertadores 2026, l’ondata di campioni del mondo che stanno tornando nel calcio argentino e il sogno latente di giocare nel club del suo cuore sono tutti fattori che potrebbero spingere la “Joya” a prendere una decisione sorprendente.

Tra Roma e Nazionale: una situazione complessa

Attualmente, Dybala è una delle figure di spicco della Roma, che guida la Serie A insieme all’Inter. Tuttavia, sta affrontando un periodo difficile a causa di un infortunio muscolare al bicipite femorale sinistro, rimediato calciando un rigore contro il Milan. Questa inopportuna lesione lo ha escluso anche dalla convocazione per l’ultima finestra FIFA dell’anno, un segnale di come la sua considerazione in Nazionale, sotto Lionel Scaloni, stia venendo meno.

La prospettiva di un futuro al Boca, dunque, non è più un semplice rumors, ma un’ipotesi concreta, alimentata dalle parole del padre di Paredes e da una serie di circostanze che potrebbero far avverare il sogno di vedere Dybala con la maglia azul y oro. I tifosi del Boca sono in estasi, in attesa di capire se la “Joya” farà davvero il suo ritorno a casa.