Roma, Dybala studia da Papu Gomez: ecco come può essere l’arma in più di Gasperini

Come giocherà Paulo Dybala nella nuova Roma di Gasperini? La Joya può ricoprire il ruolo che aveva il Papu Gomez nell’Atalanta del Gasp

Paulo Dybala resterà uno snodo centrale della Roma anche nella prossima stagione, ma il suo ruolo è destinato a cambiare con l’arrivo di Gian Piero Gasperini in panchina. Come riportato da la Gazzetta dello Sport il nuovo tecnico, noto per il suo calcio intenso e fisico, dovrà trovare il modo di valorizzare il talento dell’argentino pur adattandolo al proprio sistema. Nonostante l’atletismo richiesto dai moduli gasperiniani mal si sposi con le caratteristiche della Joya, il tecnico sembra intenzionato a modellare un impiego su misura, ispirandosi all’ultima versione del Papu Gomez a Bergamo: un jolly offensivo da inserire nei momenti chiave per rompere l’equilibrio delle partite. Il paragone con l’ex atalantino regge anche per la posizione in campo e l’impatto tecnico, seppur Dybala abbia meno propensione al sacrificio difensivo. Intanto il numero 21 è in vacanza negli Stati Uniti dopo l’operazione al tendine del semitendinoso sinistro subita a marzo: l’obiettivo è recuperare in tempo per il ritiro estivo, o almeno per l’inizio della stagione.

La gestione di Dybala sarà prudente e progressiva: all’inizio lo vedremo con ogni probabilità partire dalla panchina, soprattutto per il necessario adattamento ai duri ritmi di allenamento imposti da Gasperini. I suoi carichi di lavoro sono notoriamente elevati, e molti giocatori faticano ad assimilarli subito. È possibile che l’argentino venga utilizzato a partita in corso, per spaccare le gare nella fase calante degli avversari. Questo ruolo “ibrido”, tra titolare e arma tattica, potrebbe rappresentare la soluzione migliore nel breve periodo, specie mentre Dybala ritrova condizione e confidenza dopo il primo serio infortunio della carriera. Tuttavia, se la risposta fisica sarà positiva, non è da escludere che in futuro possa tornare a occupare una maglia fissa nell’undici titolare. Per ora, la Roma si prepara a ruotare ancora intorno al suo numero dieci, ma in una chiave più moderna e strategica.