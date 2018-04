Dybala supera… Dybala: abbattuto il record di gol segnati in campionato

Con la doppietta al Benevento, Paulo Dybala ha prima eguagliato e poi superato il record di gol in un singolo campionato

Joya da impazzire. Paulo Dybala, con la tripletta rifilata al Benevento, è arrivato a 21 gol segnati in campionato. Due in più del 2015/2016 dove riuscì a bucare per 19 volte i portieri della Serie A.Terza tripletta in campionato dopo quella contro il Sassuolo e Genoa. Lo show di Dybala inizia al 16′ del primo tempo grazie ad un delizioso tiro a giro che si è insaccato nel sette alle spalle di Puggioni poi grazie a due rigori che hanno spiazzato l’estremo difensore delle Streghe. Con 7 partite da giocare Dybala potrebbe arrivare anche a quota trenta, abbattendo un altro incredibile record a soli 25 anni.