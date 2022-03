Dyukov: «La Nazionale russa continuerà a lavorare nonostante tutto»

Alexander Dyukov, presidente della Federcalcio russa, ha fatto il punto sulla Nazionale in questo momento complicato

LE PAROLE – «La Nazionale continuerà a radunarsi e lavorare, indipendentemente dai fattori esteri. Il sistema di allenamento dei calciatori deve andare avanti. Data la situazione attuale non ci opponiamo al fatto che Karpin continui a lavorare anche con il Rostov, ma al tempo stesso, visto che le circostanze possono cambiare in qualsiasi momento ci siamo lasciati l’opzione di interrompere l’accordo non appena la Nazionale potrà tornare a giocare gare internazionali».