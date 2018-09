Dzeko e Immobile: nel derby c’è aria di gol

La coppia di rivali Dzeko-Immobile è pronta a sfidarsi in uno dei derby romani più incerti di sempre

Edin Dzeko cerca un gol nel derby per riscattarsi, per rilanciare la Roma e per salvare la panchina di Di Francesco. Ciro Immobile invece vuole continuare a segnare, vuole trovare il 4° gol in 4 partite e vuole regalare alla Lazio la quinta vittoria che vorrebbe dire terzo posto, almeno fino al posticipo di domani sera tra Sassuolo e Milan e che potrebbe voler dire secondo posto, in attesa di Juve-Napoli. Lo scontro a distanza Dzeko-Immobile può regalare grandi emozioni e grandi gol.

Dzeko non ha iniziato il nuovo anno nel migliore dei modi. Il bosniaco ha realizzato 1 gol nei primi 7 match e nell’ultimo è rimasto a guardare. Ciro non aveva iniziato bene ma è in crescita, è a quota 4 (3 nelle ultime 3) e può togliersi la soddisfazione di battere Robin Olsen, il portiere svedese che gli ha tolto il Mondiale. Un gol per festeggiare l’imminente rinnovo e per aumentare il bottino di 71 gol in poco più di 2 anni con la maglia della Lazio. Dzeko e Immobile hanno già esultato nel derby e vogliono tornare a riassaporare quella magnifica sensazione di goduria infinita. Per loro e per il loro popolo