Dzeko in gol, Pjanic c’è: 1-0 della Bosnia sull’Austria – VIDEO

Il video della rete siglata da Edin Dzeko in Bosnia-Austria: l’1-0 del bomber della Roma nella seconda partita di UEFA Nations League

Serata scoppiettante per le Nazionali europee coinvolte nelle partite della UEFA Nations League. Tanti gli ‘italiani’ oggi in campo nelle varie sfide tra le nazionali coinvolte. Non c’è stato solamente il 6-0 della Spagna sui vice-campioni del mondo della Croazia, in contemporanea si sono giocate altre sei gare. Tra cui quella della Bosnia contro l’Austria, valida per la League B della Nations League. La formazione bosniaca ha raggiunto la vittoria per 1-0 grazie al gol dell’attaccante della Roma, Edin Dzeko.

Il bomber bosniaco in forza ai giallorossi ha deciso il match con una rete siglata al minuto 78, permettendo alla sua Nazionale di centrare i tre punti e guidare la classifica al primo posto in virtù della precedente vittoria sull’Irlanda del Nord. La rete di Dzeko scaturisce da un contropiede in seguito ad una palla recuperata da Saric a metà campo, Dzeko si invola e col sinistro lascia partire una staffilata che batte il portiere austriaco. Da segnalare anche la presenza di Miralem Pjanic nella partita di oggi dopo i recenti problemi occorsi in Nazionale, il centrocampista della Juve è stato sostituito al minuto 89 da Krunic.