Fiorentina-Inter Primavera è diventata ormai una classica del nostro campionato ultimamente, le due squadre si incrociano nuovamente dopo la finale del torneo di Viareggio

Dici Fiorentina-Inter Primavera ed il pensiero, inevitabilmente, corre ai duelli recenti tra la squadra allenata da Emiliano Bigica e quella diretta dal tecnico Stefano Vecchi. Ora come ora, gigliati e neroazzurri rappresentano il meglio che c’è su piazza, a dirlo sono la finalissima del campionato scorso così come quella del torneo di Viareggio di fine marzo. Ma per la conferma c’è da attendere il salto nel calcio professionistico di promesse come Zaniolo, Colidio, Sottil o Diakhate.

Stasera si va in campo, ed i due tecnici già pregustano l’atmosfera che ci sarà al Mapei Stadium. Con Bigica che ha toccato le corde emotive della sua squadra: «La conquista della finale la dedichiamo al nostro Capitano, Davide Astori. C’era la voglia di fare questa impresa anche per lui, ci ha dato tanto e ha lasciato un grande segno». Mentre Vecchi ha analizzato il cammino stagionale della sua Inter, lodandone l’operato: «Nei momenti determinanti siamo sempre competitivi, questo è un grande merito: anche in questa stagione abbiamo avuto l’opportunità di giocarci qualcosa di importante». Fiorentina-Inter Primavera, quando si dice chi semina raccoglie..