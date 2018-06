Fiorentina-Inter, finale del Campionato Primavera 1 TIM: le info per streaming e diretta tv della partita in programma sabato 9 giugno 2018 alle ore 20,45

Fiorentina-Inter è la finale del Campionato Primavera TIM 2017/2018. Le due squadre si affrontano sabato 9 giugno alle ore 20,45 al ‘Mapei Stadium‘ di Reggio Emilia: in palio c’è il ‘Trofeo Giacinto Facchetti‘. La sfida tra viola e nerazzurri si ripropone a un anno di distanza, quando l’Inter campione d’Italia in carica superò in finale i gigliati per 2 reti a 1. Non solo, perchè le due compagini si sono affrontate anche in una finale più recente, quella del Torneo di Viareggio: il 28 marzo scorso, i nerazzurri ebbero ancora la meglio sui viola (2-1 dopo i tempi supplementari). La Fiorentina allenata da Emiliano Bigica arriva all’appuntamento dopo aver superato il Torino ai playoff e, successivamente, l’Atalanta in semifinale; l’Inter di Stefano Vecchi è approdata in finale dopo aver superato di misura la Juventus nella gara semifinale.

Fiorentina-Inter, finale del Campionato Primavera 1 TIM 2017/2018, potrà essere seguita in diretta tv in chiaro su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre). Sarà poi possibile seguire la gara in streaming gratis attraverso la piattaforma RaiPlay, accessibile in modo gratuito da PC, smartphone e tablet. Inoltre, si potrà seguire la partita in differita su Rai Sport + HD a partire dalle ore 22,35 (canale 57 del digitale terrestre). Gli aggiornamenti in diretta di Fiorentina-Inter saranno anche disponibili su Calcio News 24 con la diretta live con ampio pre-partita e approfondimenti prima, durante e dopo la gara.

Fiorentina-Inter Primavera, probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-3): Cerofolini; Ferrarini, Hristov, Ranieri, Pinto; Diakhaté, Valencic, Lakti; Meli, Gori, Sottil.

INTER (4-3-1-2): Pissardo; Zappa, Lombardoni, Bettella, Sala; Schirò, Pompetti, Gavioli; Zaniolo; Colidio, Adorante.

Fiorentina-Inter Primavera, curiosità e statistiche

I precedenti stagionali tra Fiorentina e Inter sorridono ai nerazzurri: in campionato, vittoria nella gara d’andata per 2-0 e, nel ritorno, pareggio per 3-3 a Firenze. In mezzo, la vittoria della squadra di Vecchi nella finale del Torneo di Viareggio.

Fiorentina-Inter, l’arbitro della partita

Fiorentina-Inter, finale del Campionato Primavera, sarà diretta dall’arbitro Alessandro Prontera di Bologna. Gli assistenti saranno Marchi (Bologna) e Saccenti (Modena), il quarto ufficiale Zufferli (Udine).