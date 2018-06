Fiorentina-Inter Primavera, finale playoff 2017/2018: formazioni ufficiali e diretta live

Fiorentina-Inter Primavera, finale playoff Campionato Primavera 2017/2018: cronaca in diretta con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Ancora loro! La finalissima Scudetto Primavera mette di fronte ancora una volta Fiorentina e Inter. Per i viola l’occasione perfetta per ‘vendicare’ la sconfitta dello scorso anno, per i nerazzurri l’ennesima finalissima e l’ennesimo titolo a portata di mano. Le due formazioni si affronteranno questa sera, alle 20:45, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, casa del Sassuolo. Si gioca tutto in 90 minuti (o quasi): finale secca, in caso di parità si andrà ai supplementari, con due tempi da 15’ e in caso di ulteriore parità, si andrà ai rigori. Presto tutti gli aggiornamenti live grazie al nostro inviato a Reggio.

FIORENTINA-INTER PRIMAVERA: CLICCA QUI PER AGGIORNARE

Fiorentina-Inter Primavera: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.45

Fiorentina-Inter Primavera: formazioni ufficiali

ARBITRO: Prontera di Bologna

In attesa di comunicazione ufficiale

Fiorentina-Inter Primavera: probabili formazioni e pre-partita

La Fiorentina di Bigica dovrebbe scendere in campo con il 4-3-3. Assente Maganjic per squalifica nella Fiorentina, lunga lista di indisponibili nell’Inter: out Belkheir, Brignoli, Danso, Odgaard, Pinamonti. I viola dovrebbero scendere in campo con Lakti, Valencic, Diakhate a centrocampo e con il tridente offensivo composto da Meli, Gori e Sottil ma Meli potrebbe anche partire dalla panchina per entrare in campo a gara in corso. L’Inter di Vecchi invece dovrebbe scendere in campo con il 3-5-2: Nolan, Lombardoni, Bettella in difesa, mentre Colidio e Rover dovrebbero occupare le due caselle dell’attacco.

FIORENTINA (4-3-3): Cerofolini; Ferrarini, Hristov, Pinto, Ranieri; Lakti, Valencic, Diakhate; Meli, Gori, Sottil. In panchina: Ghidotti, Purro, Longo, Faye, Diawara, Marozzi, Simonti, Pierozzi, Caso, Dutu. Allenatore: Emiliano Bigica

INTER (3-5-2): Pissardo; Nolan, Lombardoni, Bettella; Valietti, Emmers, Pompetti, Zaniolo, Sala; Colidio, Rover. In panchina: Dekic, Tintori, Adorante, Schirò, Corrado, Rada, Roric, Gavioli, Zappa, Vergani, Merola. Allenatore: Stefano Vecchi

Fiorentina-Inter Primavera: i precedenti del match

Due i precedenti nella regular season tra Fiorentina e Inter ed entrambi sorridono alla squadra di Mister Vecchi che non ha mai perso contro i viola avendo vinto la gara d’andata del campionato per 2-0 e pareggiato 3-3 a Firenze.

Fiorentina-Inter Primavera: l’arbitro del match

Sarà Prontera di Bologna a dirigere la finalissima Primavera tra Fiorentina e Inter. Il fischietto bolognese sarà affiancato dai guardalinee Marchi e Saccenti e dal quarto uomo Zufferli.

Fiorentina-Inter Primavera Streaming: dove vederla in tv

Fiorentina-Inter Primavera sarà trasmessa a partire dalle ore 20.45 in diretta in chiaro frequenze satellitari di Rai Sport e Sportitalia. Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app RaiPlay. Sarà possibile vedere la gara su mobile anche tramite i rispettivi siti RaiPlay e Sportitalia.

Leggi anche: CAMPIONATO PRIMAVERA: IL TABELLONE FINALE