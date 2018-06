Primavera 2017/2018 – Final Four, playoff e playout: il tabellone completo

Final Four, playoff e playout Primavera 1 e Primavera 2 2017/2018, ecco il tabellone, i risultati ed il calendario completo che stabilirà Scudetto, promozioni e retrocessioni

Primavera 1 e Primavera 2: il nuovo campionato ha preso definitivamente forma ed è approdato alla fase finale che eleggerà la squadra campione e, ovviamente, chi dovrà abbandonare la truppa e fare posto a nuove compagini in vista della prossima stagione. Così, mentre quattro squadre si giocheranno nella Final Four (in programma presso lo Stadio Enzo Ricci di Sassuolo tra il 5 ed il 9 giugno 2018) lo Scudetto di categoria, altre ancora si giocheranno la permanenza in Primavera 1 (da quest’anno ufficiali le retrocessioni) a favore di chi invece potrebbe venire promosso.

Partiamo però prima di tutto col tabellone definitivo delle Final Four, stabilito in base ai turni preliminari dei playoff che hanno visto protagoniste le squadre giunte terza, quarta, quinta e sesta nella stagione regolare, ovvero la Fiorentina, la Roma, il Torino e la Juventus. Le due squadre qualificate in partite di andata (sesta contro terza e quinta contro quarta) e ritorno (a campi invertiti) si aggiungono alla prima e alla seconda (Inter ed Atalanta) di campionato (già qualificate di diritto alle Final Four). Ricordiamo che semifinali e finali si giocano sulla partita secca allo Stadio Ricci, in caso di parità tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore per stabilire la squadra vincente.

PRELIMINARI PLAYOFF PRIMAVERA 1

Juventus-Roma (26 maggio 2018 a Torino) 1-1

Roma-Juventus (31 maggio 2018 a Roma) 0-1

Torino-Fiorentina (26 maggio 2018 a Torino) 1-1

Fiorentina-Torino (31 maggio 2018 a Firenze) 3-1

SEMIFINALI PLAYOFF PRIMAVERA 1

Atalanta-Fiorentina (5 giugno 2018 a Sassuolo) diretta Sportitalia e RaiSport

Inter-Juventus (6 giugno 2018 a Sassuolo) diretta Sportitalia e RaiSport

FINALE SCUDETTO PRIMAVERA 1

Vincente A-Vincente B (9 giugno 2018 a Reggio Emilia – Mapei Stadium)

Subito retrocesse invece dal massimo campionato giovanile la Lazio e Bologna, rispettivamente ultima e penultima (sedicesima e quindicesima) in classifica. Mentre terzultima e quartultima (quattordicesima e tredicesima in classifica) si giocano la salvezza ai playout.

PLAYOUT PRIMAVERA 1

Verona-Udinese (26 maggio 2018) 1-1

Udinese-Verona (31 maggio) 2-1

In Primavera 2 (la Serie B del campionato primavera) le promozioni vengono così disposte: le prime dei due gironi da cui è composto il campionato salgono di categoria, mentre le terze e le quarte dei due raggruppamenti si giocano la promozione a turni incrociati (terza di un gruppo contro quarta dell’altro e viceversa) in partite secche e poi sfidano le seconde nella partita spareggio per la promozione. Subito promosso quindi il Palermo, mentre il Novara, primo nel primo raggruppamento, non ha potuto usufruire della promozione da regolamento a causa della contestuale retrocessione in Serie C della prima squadra. Spazio libero dunque per entrambe le finaliste dei playoff di Primavera 2, entrambe promosse di diritto in luogo che una sola.

PRELIMINARI PLAYOFF PRIMAVERA 2

Cesena-Bari (12 maggio 2018) 1-2

Ascoli-Spezia (12 maggio 2018) 2-1



SEMIFINALI PLAYOFF PRIMAVERA 2

Empoli-Ascoli (19 maggio 2018) 1-0

Cagliari-Bari (19 maggio 2018) 4-1

FINALE PLAYOFF PRIMAVERA 2

Empoli-Cagliari (26 maggio 2018) 1-3