Inter-Juventus Primavera, semifinale playoff: formazioni ufficiali e diretta live

Inter-Juventus Primavera, semifinale playoff Campionato Primavera 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Chi raggiungerà la Fiorentina in finale? Ieri i viola hanno battuto l’Atalanta per 0-2 e oggi al Ricci di Sassuolo va in scena la seconda semifinale Scudetto Primavera, quella tra l’Inter di Vecchi e Juventus. A fra poco con tutti gli aggiornamenti live, direttamente da Sassuolo con il nostro inviato.

INTER-JUVENTUS PRIMAVERA: CLICCA QUI PER AGGIORNARE

Inter-Juventus Primavera: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 18

Inter-Juventus Primavera: formazioni ufficiali

ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido

In attesa di comunicazione ufficiale

Inter-Juventus Primavera: probabili formazioni e pre-partita

Out nella Juventus lo squalificato Nicolussi-Caviglia, nell’Inter assenti Odgaard, Danso e Brignoli. Vecchi pensa al 4-3-1-2 con Zaniolo alle spalle di Adorante e Colidio. Dal Canto invece vuole confermare il 3-5-2 e ha un dubbio in attacco: chi al fianco di Olivieri? Al momento Jakupovic sembra essere in vantaggio su Del Sole.

INTER (4-3-1-2): Pissardo; Zappa, Bettella, Lombardoni, Sala; Emmers, Pompetti, Schirò; Zaniolo; Adorante, Colidio. In panchina: Dekic, Nolan, Valietti, Corrado, Rada, Visconti, Rover, Gavioli, D’Amico, Merola, Belkheir, Vergani. Allenatore: Stefano Vecchi

JUVENTUS (3-5-2): Del Favero; Delli Carri, Pereira, Zanandrea; Di Pardo, Morachioli, Fernandes, Portanova, Tripaldelli; Jakupovic, Olivieri. In panchina: Loria, Lonoce, Anzolin, Afonso Freitas, Capellini, Meneghini, Merio, Montaperto, Morrone, Del Sole. Allenatore: Alessandro Dal Canto

Stefano Vecchi nei giorni scorsi ha concesso un’intervista a Tuttosport parlando così della gara odierna: «Dura ed equilibrata come le due giocate in campionato. La Juventus ha vinto meritatamente contro la Roma e arrivano pronti al match, noi siamo fermi da più settimane. Hanno un ottimo potenziale of- fensivo con Olivieri e Jakupovic ma noi vogliamo andare in finale».

Inter-Juventus Primavera: i precedenti del match

I precedenti in stagione sorridono all’Inter di Vecchi che ha battuto per 0-1 i bianconeri a Torino, con il gol di Colidio mentre in terra lombarda, l’incontro è terminato con un pareggio (1-1).

Inter-Juventus Primavera: l’arbitro del match

L’Arbitro della gara sarà il signor. Marchetti di Ostia Lido, gli Assistenti Fontemurato (Roma2) e Rinaldi (Roma1), il Quarto Uomo Pashuku (Albano Laziale).

Inter-Juventus Primavera Streaming: dove vederla in tv

Inter-Juventus Primavera sarà trasmessa a partire dalle ore 18 in diretta sulle frequenze in chiaro di Rai Sport e Sportitalia. Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app RaiPlay. Sarà possibile vedere la gara su mobile anche tramite i rispettivi siti RaiPlay e Sportitalia.

Leggi anche: PRIMAVERA 2017/2018: IL TABELLONE COMPLETO