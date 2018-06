Atalanta-Fiorentina Primavera, semifinale playoff: formazioni ufficiali e cronaca in diretta live

Atalanta-Fiorentina Primavera, semifinale playoff Campionato Primavera 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Le formazioni Primavera di Atalanta e Fiorentina scenderanno in campo quest’oggi, alle ore 18, al Ricci di Sassuolo, per disputare la prima delle due semifinali Scudetto (l’altra domani tra Juventus e Inter). Presto tutti gli aggiornamenti live dal Ricci di Sassuolo, stadio senza barriere, come ufficializzato ieri dalla società emiliana.

ATALANTA-FIORENTINA PRIMAVERA: CLICCA QUI PER AGGIORNARE

Atalanta-Fiorentina Primavera: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 18

Atalanta-Fiorentina Primavera: formazioni ufficiali

ATALANTA: Carnesecchi; Zortea, Migliorelli, Bolis, Del Prato, Alari, Colpani, Latte, Mallamo, Kulusevski, Melegoni. Allenatore: Brambilla

FIORENTINA: Cerofolini; Ferrarini, Hristov, Ranieri, Pinto; Diakhaté, Valencic, Lakti; Maganjic, Gori, Sottil. Allenatore: Bigica

Atalanta-Fiorentina Primavera: probabili formazioni e pre-partita

Tre i dubbi per mister Brambilla: Zortea o Del Prato in difesa, Colpani o Kulusewski e Peli o Elia a centrocampo. Non convocato Musa Barrow, impegnato con la sua Nazionale. Presente il giovane talento Melegoni, nel mirino di Juventus e Inter. Mister Bigica dovrebbe schierare Gori e Sottil Maganjic in avanti. Confermato Diakhatè in mezzo al campo.

Atalanta: Carnesecchi, Migliorelli, Alari, Salvi, Zortea (Del Prato), Melegoni, Bolis, Colpani (Kulusewski), Peli (Elia), Latte Lath, Mallamo. All. Brambilla

Fiorentina: Cerofolini, Ferrarini, Hristov, Pinto, Ranieri, Lakti, Valencic, Diakhatè, Maganjic, Gori, Sottil. All. Bigica

Atalanta-Fiorentina Primavera: i precedenti del match

L’Atalanta arriva al match da capolista della classifica nella regular season. I viola, hanno vinto i playoff contro il Torino, vincitore della Coppa Italia di categoria, nel doppio confronto e hanno ottenuto il pass per le Final Four o se preferite per le semifinali Scudetto. I precedenti in stagione sono una vittoria a favore dei Viola a Bergamo per 2-0 e un pari (1-1) a Firenze.

Atalanta-Fiorentina Primavera: l’arbitro del match

Sarà il signor Camplone di Pescara a dirigere l’incontro del Ricci di Sassuolo tra Atalanta e Fiorentina. Gli Assistenti saranno Ruggieri (Pescara) e Sartori (Padova) mentre il Quarto Uomo sarà Cudini (Fermo).

Atalanta-Fiorentina Primavera Streaming: dove vederla in tv

Atalanta-Fiorentina Primavera sarà trasmessa a partire dalle ore 18 in diretta sulle frequenze in chiaro di Rai Sport e Sportitalia. Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app RaiPlay. Sarà possibile vedere la gara su mobile anche tramite i rispettivi siti RaiPlay e Sportitalia.

