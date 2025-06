Ecuador-Brasile: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Estadio Delgado andrà in scena la sfida tra Ecuador-Brasile: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

All’Estadio Delgado di Quito si giocherà la sfida di qualificazione ai prossimi Mondiali tra Ecuador-Brasile. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

ECUADOR (4-2-3-1): Ramírez; An. Preciado, Torres, Pacho, Hincapié; Gruezo, Franco; Paez, Caicedo, Sarmiento; Valencia.

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Militao, Marquinhos, Arana; Bruno Guimaraes, Gerson; Rodrygo, Lucas Paquetá, Vinícius; Endrick.

Orario e dove vederla in tv

Ecuador-Brasile si gioca alle ore 01:00 di venerdì 6 giugno per la sfida di qualificazione ai prossimi Mondiali. Verrà trasmessa in diretta in streaming e gratis per tutti sulla piattaforma ONEFOOTBALL. Non è prevista alcuna trasmissione televisiva.