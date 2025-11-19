Neil El Aynaoui si racconta: «Voglio continuare a migliorare. Giocare con la Nazionale è un sogno che si è avverato, il nostro obiettivo è vincere la Coppa d’Africa»

Neil El Aynaoui, centrocampista della Roma, ha parlato del suo esordio in Nazionale, delle alte aspettative per la Coppa d’Africa e delle sue ambizioni future con il Marocco

Neil El Aynaoui, centrocampista della Roma, ha rilasciato un’intervista esclusiva ad Africa Top Sport, raccontando la sua emozione per l’esordio con la maglia della Nazionale marocchina e le sue aspettative per il futuro con i Leoni dell’Atlante, che si preparano a partecipare alla prossima Coppa d’Africa.

L’ESORDIO IN NAZIONALE – «Entrare a far parte della nazionale è stato un sogno che si è avverato per me. L’atmosfera nel gruppo è fantastica, e lo staff tecnico e i giocatori mi hanno accolto sempre molto bene. Questo mi ha permesso di integrarmi rapidamente. La nazionale è un grande onore per me e vedo grandi opportunità per raggiungere traguardi importanti in futuro».

L’OBIETTIVO COPPA D’AFRICA – «Credo che la nazionale sia pronta a competere per il titolo della Coppa d’Africa. Abbiamo una squadra molto forte, con talenti di altissimo livello e grande armonia. Gli allenamenti sono intensi e siamo pronti a dare tutto. Giocare in casa e davanti ai nostri tifosi sarà un enorme vantaggio. Il nostro obiettivo è semplice: vincere il torneo e rendere felice il popolo marocchino».

LE SUE AMBIZIONI IN NAZIONALE – «Le mie ambizioni sono alte. Entrare in nazionale è stato un passo importante. Voglio continuare a migliorare, lavorare sodo e contribuire ai successi futuri della squadra. La cosa più importante è rendere felici i tifosi marocchini e vincere trofei».

