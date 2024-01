L’Atalanta riabbraccia El Bilal Touré: pronto il recupero. Le ultime da Zingonia

L’attaccante dell’Atalanta El Bilal Touré è tornato parzialmente in gruppo. Le ultime sulla situazione infortuni

Novità molto importante in casa Atalanta, soprattutto per quanto concerne il ritorno in campo di El Bilal Touré: ritornato finalmente in campo dopo un lungo infortunio (che l’aveva tenuto fuori dai giochi per 5 mesi).

Oggi a Zingonia l’attaccante ha svolto parzialmente il lavoro in gruppo con grande possibilità di recuperare. Per quanto riguarda gli altri, De Roon è ritornato ad allenarsi senza problemi mentre Hateboer è alle prese con le terapie.