Elliott tuona: «Nessun mandato per cedere quote del Milan»

Tramite un portavoce il fondo Elliott ha categoricamente escluso di avere intenzione di cedere quote di minoranza del Milan

Negli ultimi giorni erano circolate le voci che vedevano il fondo Elliott alla ricerca di soci di minoranza per vendere il 25% o il 30% delle quote del Milan. Voci che avevano gettato nel panico i tifosi rossoneri, impauriti di ricapitare in un Yonghong Li-bis. Nulla di tutto ciò accadrà. Queste, infatti, sono le parole di un portavoce del fondo americano, che ha preso possesso della società rossonera dopo l’uscita di scena di Yonghong Li, rilasciate all’Ansa: «Elliott non ha dato alcun mandato a Unicredit o ad altra banca di vendere una quota di minoranza di Ac Milan. Le ecenti affermazioni contrarie sono false».