Emergenza Coronavirus: alle 18 incontro Malagò-Spadafora

Emergenza Coronavirus: alle 18 ci sarà un incontro tra Giovanni Malagò e il ministro Spadafora per fare il punto della situazione

Continuano le riunioni ai vertici federali per monitorare l’emergenza Coronavirus. Alle 12 di oggi il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha riunito le componenti federali per fare il punto in vista delle prossime partite. Coppa Italia compresa.

Alle ore 18 lo stesso Ministro incontrerà il presidente del CONI, Giovanni Malagò e si cercherà di capire se poter estendere le porte chiuse per le gare interessate.