Emergenza Coronavirus, Dybala: «Decreto Conte? Mossa importante»

Dybala risponde alle domande dei tifosi: ecco le parole dell’attaccante della Juventus sull’emergenza Coronavirus

Intervenuto nel corso di una diretta Instagram, Paulo Dybala ha parlato dell’emergenza Coronavirus. Ecco le dichiarazioni del numero 10 bianconero.

«Il presidente del Consiglio ha esteso i provvedimenti in questi giorni, così la gente non può creare assembramenti. È stata una mossa molto importante. Per chi mi ascolta dall’Argentina, consiglio di anticipare i tempi per non ritrovarsi a dover fare i conti con i contagiati in ritardo».