Emergenza Coronavirus, famiglia Agnelli dona 10 milioni di euro

La famiglia Agnelli e le sue società donano la bellezza di 10 milioni di euro per combattere l’emergenza Coronavirus

La famiglia Agnelli scende in campo contro l’emergenza Coronavirus. Si registra una donazione di 10 milioni di euro in favore del Dipartimento della Protezione civile, per combattere il diffondersi dell’allarme a livello nazionale, e di La Stampa-Lo Specchio dei Tempi, volta a rispondere alle esigenze sanitarie di Torino e del Piemonte.

Inoltre, Exor e le società controllate FCA, Ferrari e CNH Industrial, insieme a Ermenegildo Zegna e Fondazione Pesenti, hanno acquistato un totale di 150 respiratori destinato agli ospedali italiani.