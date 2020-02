Emergenza Coronavirus: il comunicato del Sassuolo sul rinvio del match

Emergenza Coronavirus: il Sassuolo ha diramato il comunicato ufficiale sul rinvio del match con l’Atalanta

Il Sassuolo, tramite il proprio sito ufficiale, ha diramato il comunicato ufficiale sul rinvio della sfida contro l’Atalanta per via delle misure precauzionali adottate per l’emergenza coronavirus:

«A seguito delle decisioni assunte dal Consiglio dei Ministri in merito alle manifestazioni sportive in programma oggi domenica 23 febbraio 2020 nelle Regioni Lombardia e Veneto, il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A ha disposto il rinvio a data da destinarsi di Atalanta-Sassuolo, inizialmente prevista per oggi alle ore 15»