Emergenza coronavirus, si decide oggi: Juve Inter può essere rinviata

Emergenza coronavirus, su Juve Inter a porte chiuse tutto può ancora succedere. Oggi si decide se rinviare o meno le gare

Tanta confusione. A 36 ore circa dal calcio di inizio, ancora non è stata presa una decisione definitiva sulla giornata di campionato. Tutto è ancora fermo a giovedì sera, con cinque partite che si giocheranno a porte chiuse.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport non esclude però un rinvio: un modo per poter dare un segnale concreto a tutti ed evitare di dare l’idea di un paese costretto a rinchiudersi. Al momento tutto rimane in bilico, oggi si deciderà.