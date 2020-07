Emerson Palmieri e Giroud: la trattativa tra Inter e Chelsea procede

Inter e Chelsea continuano a trattare per Emerson Palmieri, ma non solo: anche Giroud nel mirino del club nerazzurro

Continuano i discorsi tra Inter e Chelsea per Emerson Palmieri e non solo. Il club nerazzurro vuole l’esterno italo brasiliano, che ha già dato il suo sì a Marotta. Il giocatore azzurro non è però l’unico che piace in casa Blues.

Come spiega Tuttosport, infatti, l’idea dell’Inter è quella di inserire anche Giroud nell’affare. Il giocatore potrebbe rinforzare l’attacco a disposizione di Antonio Conte.