Emery nuovo allenatore dell’Arsenal: è ufficiale

L’ex allenatore del PSG riparte dall’Arsenal. Sarà Unai Emery a rimpiazzare Arsene Wenger sulla panchina del club londinese

Inizia una nuova era in casa Arsenal. Arsene Wenger, dopo 22 anni, ha lasciato la panchina del club inglese e al suo posto arriverà Unai Emery. Il tecnico, dopo due anni sulla panchina del PSG, riparte dalla Premier League. La sua carriera da tecnico è cominciata in Spagna, è proseguita in Russia (ha allenato lo Spartak Mosca nel 2012) ed è proseguita ancora una volta nella Liga spagnola.

Dal 2013 al 2016 ha allenato il Siviglia, vincendo per 3 volte consecutive l’Europa League (record per la competizione, condiviso con Giovanni Trapattoni). Ha vinto anche un campionato francese (2017-18), due Coppe di Francia (2016-17, 2017-18), due Coppe di Lega francesi (2016-17, 2017-18) e due Supercoppe francesi (2016, 2017) con il PSG. Ora una nuova e difficile avventura. Il giramondo Emery riparte dal campionato più competitivo al mondo. Una nuova sfida, resa ancor più complicata dalla pesante eredità Wenger: riuscirà Unai nell’impresa di risollevare le sorti dell’Arsenal o sarà un nuovo David Moyes? Ai posteri l’ardua sentenza.