Lampo Atalanta: offerta allo Zenit per Emiliano Rigoni, si tratta sulla formula

Trattativa last minute dell’Atalanta per Emiliano Rigoni dello Zenit San Pietroburgo: nerazzurri interessati al prestito oneroso con diritto di riscatto, si lavora sulla formula finale

Tanto tuonò che piovve: alla fine pare che l’Atalanta voglia fare quasi di tutto per accontentare il proprio tecnico, Gian Piero Gasperini, in vista dell’inizio del campionato. Così, proprio in queste ultime battute di calciomercato, i nerazzurri avrebbero presentato un’offerta allo Zenit San Pietroburgo per l’argentino – di passaporto ed origine italiane – Emiliano Rigoni. Il nome di Rigoni non è propriamente casuale e, nonostante le tempistiche, nemmeno dell’ultimissima ora: già l’anno scorso l’Atalanta, proprio su spinta di Gasperini, aveva provato in tutti i modi a chiudere per il giocatore, al tempo in forza all’Independiente, prima che lo Zenit fulminasse gli orobici con un’offerta da quasi 10 milioni di euro.

Un anno dopo i nerazzurri tornano nuovamente all’attacco, sempre su spinta del tecnico (attualmente impegnato a preparare la sfida di ritorno del terzo turno preliminare di Europa League contro l’Hapoel Haifa di questa sera) che proprio l’altro giorno aveva tuonato contro la società lamentandosi per il mercato sin qui condotto. Rigoni, abituato a giocare come ala destra (ma può spostarsi anche a sinistra) ha un contratto con lo Zenit sino al 2021: l’Atalanta propone il prestito oneroso del giocatore a 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 15. La società russa propenderebbe per l’obbligo di riscatto: trattativa in corso, fumata bianca possibile.