Empoli, Corsi: «Spalletti? Partii da qui la sua carriera. Il Napoli può ancora crederci...»

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport sulla stagione e sul passato degli azzurri. Le sue dichiarazioni:

EMPOLI – «Da noi ci sono rapporto speciali. Seguendo costantemente la squadra se uno dei ragazzi ha un problema diventa subito anche il mio. Io ricordo tutto di tutti. Qui ad Empoli alleniamo una squadra, conta il lavoro che si fa ed è così da tanti anni».

SPALLETTI – «Partii tutto da qui, l’Empoli e la sua carriera da allenatore. Prima da giocatore poi in panchina è stato il primo artefice della cavalcata dalla C alla A. Di recente non l’ho sentito, ma sicuramente lo saluterò dopo la partita».

PARTITA – «Dobbiamo fare una grande partita per raccogliere i punti necessari per la salvezza aritmetica. All’andata poteva finire in qualsiasi modo, la prestazione fu ottima»

DE LAURENTIIS – «Nell’ultima telefonata mi ha dato del Proust per farmi un complimento. Ogni tanto lo sento e mi rimbrotta per qualche scelta e per gli allenatori»

MERCATO – «Di certi argomenti si parla a campionato finito».

NAPOLI – «Può ancora credere nello scudetto. Anche se non voglio pensare che con l’Empoli…»