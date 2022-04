Napoli, emergenza per Spalletti in vista dell’Empoli

Empoli Napoli, Spalletti in emergenza in vista della sfida del weekend: assenti Koulibaly, Lobotka e Di Lorenzo

Nel weekend il Napoli è chiamato a tornare alla vittoria per non perdere terreno da Inter e Milan, ma contro l’Empoli sarà emergenza per Spalletti.

In porta in dubbio Ospina, febbricitante in questi giorni, mentre in difesa non ci saranno Di Lorenzo e Koulibaly. Juan Jesus ha svolto l’intera seduta con il gruppo, resta comunque da valutare la sua tenute, pronto nel caso Tuanzebe. In mediana mancherà Lobotka, out 14 giorni dopo i problemi accusati nei giorni scorsi.