Napoli, idillio Spalletti-De Laurentiis finito: tecnico sotto accusa

In casa Napoli sarebbe finito l’idillio tra Spalletti e De Laurentiis: il tecnico sotto accusa per la recente gestione delle partite

«Spalletti è il miglior allenatore che abbia mai avuto». Era novembre quando Aurelio De Laurentiis si esponeva così apertamente sul tecnico del Napoli. Ora, però, le cose sarebbero cambiate. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, tra il presidente dei partenopei e l’allenatore toscano l’idillio sarebbe finito. Spalletti è finito sotto accusa per la gestione delle ultime partite.

Ma la sua conferma per la prossima stagione non è in dubbio. I due continuano a sentirsi costantemente telefonicamente per parlare di calcio, si vedono un po’ meno e i rapporti restano comunque discreti. Per fine dell’idillio, si fa riferimento alla frase in apertura che si fa fatica a pensare sia ancora tale per De Laurentiis.