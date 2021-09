Empoli, Di Francesco: «Felice dell’opportunità. Con la Roma gara difficile»

Federico Di Francesco, attaccante dell’Empoli, ha parlato ai microfoni di Lady Radio: le sue dichiarazioni

DUE VITTORIE – «Non è successo nulla di particolare, abbiamo continuato a lavorare come sempre fatto e gli episodi sono venuti dalla nostra parte. Noi dobbiamo solo continuare a lavorare e cercare di toglierci quante più soddisfazioni è possibile».

GOL AL BOLOGNA – «Ho visto Stojanovic che era partito e l’ho servito d’istinto, poi sono stati bravi Stojanovic e Pinamonti a fare ciò che hanno fatto, valorizzando anche il mio passaggio».

ANNO DELLA SVOLTA – «Non lo so, io mi concentro sulla prossima partita e non penso ad altro, è l’unica chiave per fare bene. Voglio curare ogni dettaglio, poi ciò che viene viene. Per me questa è una grande occasione e sono felice che l’Empoli me l’abbia data».

ROMA – «Sarà una gara difficile, contro una squadra con grandi giocatori e un grande allenatore. Noi partiamo sfavoriti, ma vogliamo giocarcela con le nostre qualità. Per noi è un’occasione bellissima per dimostrare il nostro valore come collettivo».