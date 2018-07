Dopo un lungo corteggiamento da parte della Sampdoria, Antonino La Gumina si trasferisce a titolo definitivo all’Empoli

Continua la campagna di rafforzamento dell’Empoli, squadra neopromossa in Serie A alla cui guida c’è l’ex Roma Andreazzoli. Dopo un lungo duello di mercato, i toscani sono riusciti ad aggiudicarsi a titolo definitivo Antonino La Gumina. L’attaccante nell’ultima stagione con il Palermo ha realizzato 12 gol in 35 presenze. Ecco il comunicato ufficiale del Palermo: «L’U.S. Città di Palermo comunica di avere ceduto all’Empoli F.C. il calciatore Antonino La Gumina. L’attaccante si trasferisce al club toscano a titolo definitivo».

E quello dell’Empoli: «L´Empoli FC è lieta di annunciare di aver raggiunto l´accordo con l´U.S. Città di Palermo per il trasferimento a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive di Antonino La Gumina. Il calciatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023.La scorsa estate torna al Palermo, e con i rosanero colleziona 33 presenze e 12 reti (tra campionato, coppa e playoff), dimostrando le sue qualità con il passare delle settimane. Ha inoltre vestito la maglia della Nazionale Under 20 in 3 occasioni, mettendo a segno 2 reti. Benvenuto Antonino, in bocca al lupo per la tua avventura in azzurro!»