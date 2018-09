L’Empoli ha reso noto l’esito degli esami effettuati sul centrocampista Afriyie Acquah, dopo l’infortunio rimediato ieri contro il Sassuolo

Durante il Friday match della quinta giornata di Serie A tra Sassuolo ed Empoli, terminato 3-1 in favore degli emiliani, il tecnico dell’Empoli Aurelio Andreazzoli ha perso per infortunio il centrocampista Afriyie Acquah. Il giocatore ghanese, dopo soli 14 minuti ha accusato un problema muscolare che lo ha costretto a lasciare il campo. In mattinata sono stati effettuati dallo staff della società toscana gli accertamenti e esami strumentali sul giocatore che hanno evidenziato una lesione di primo grado al muscolo bicipite femorale sinistro. A renderlo noto è lo stesso club attraverso un comunicato ufficiale apparso sul sito della squadra. Acquah ha già iniziato la terapia e dovrebbe rimanere fermo in infermeria per almeno 15 giorni, saltando sicuramente le sfide contro Milan e Parma, in dubbio anche quella contro la Roma del prossimo 6 ottobre.