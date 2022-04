Napoli, la coppia inedita: prima volta di Osimhen e Mertens

Il Napoli si gioca una fetta di scudetto ad Empoli: Spalletti si affida alla coppia inedita dall’inizio, Osimhen con Mertens

Oggi ad Empoli per il Napoli è una sfida cruciale per tenere viva la corsa per lo scudetto. Spalletti potrebbe apportare qualche cambio di formazione.

Tra decisioni forzate e dubbi, in attacco potrebbe esserci spazio per una coppia inedita. Mai insieme dal 1′ Osimehn e Mertens, che al Castellani giocheranno l’uno al fianco dell’altro. Il belga che prende il posto di Zielinski potrebbe essere l’arma azzurra. Lo scrive il Corriere dello Sport.