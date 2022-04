Napoli, alta tensione Spalletti: la risposta a DeLa e i dubbi sul futuro

In casa Napoli c’è tensione: Spalletti risponde duro a De Laurentiis ed è criptico sul suo futuro in azzurro

Alta tensione in casa Napoli e Spalletti in conferenza risponde a tono a De Laurentiis. L’allenatore azzurro alla punzecchiata sui cambi risponde a tono «Facile parlare dopo».

I dissidi con il patron continuano e anche il futuro è in dubbio: «Penso alla gara contro l’Empoli, per il resto a fine stagione». Dubbi e incertezze che sicuramente non fanno bene al Napoli per la volata scudetto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.