Empoli, l’attacco riprende a segnare. I numeri dal 2014 in Serie A

I numeri dal 2014 fino ad ora dell’Empoli in attacco dopo 21 giornate di campionato. Le statistiche degli azzurri davanti

L’Empoli sta attraversando un buon momento tra la vittoria contro il Monza e il pareggio allo Stadium contro la Juventus, ritrovando non soltanto i punti, ma anche la via del goal. Ecco il confronto con le stagioni precedenti in Serie A dopo 21 giornate.

EMPOLI 2023-2024: 15 GOAL

EMPOLI 2022-2023: 18 GOAL

EMPOLI 2021-2022: 34 GOAL

EMPOLI 2018-2019: 25 GOAL

EMPOLI 2016-2017: 8 GOAL

EMPOLI 2015-2016: 27 GOAL

EMPOLI 2014-2015: 19 GOAL