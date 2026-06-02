Empoli a caccia al nuovo allenatore: casting tra De Giorgio, Buscè e Tomei. Dentro alle mosse del club azzurro

Empoli cerca il nuovo allenatore: casting tra De Giorgio, Buscè e Tomei. Quali saranno le mosse del club azzurro

In casa Empoli sono ufficialmente iniziate le grandi manovre dirigenziali per definire la nuova guida tecnica in vista della prossima stagione sportiva. La dirigenza toscana è alla ricerca del profilo ideale a cui affidare la panchina azzurra per garantire continuità e ambizione al progetto. Nelle ultime ore, le attenzioni del club si sono focalizzate su una rosa ristretta di candidati, con due nomi che spiccano in cima alla lista dei desideri per inaugurare il nuovo ciclo tecnico.

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L’addio di Caserta e l’opzione Francesco Tomei

La necessità impellente di trovare un nuovo allenatore nasce dall’epilogo amaro della trattativa legata a Fabio Caserta. La società azzurra aveva inizialmente formulato una proposta ufficiale di rinnovo contrattuale, mettendo però sul piatto cifre decisamente più basse rispetto agli accordi economici precedenti. Questa offerta al ribasso non ha portato ai frutti sperati, sancendo di fatto la separazione tra le parti. Sullo sfondo, in attesa di sviluppi, resta in coda anche il profilo di Francesco Tomei, attuale tecnico dell’Ascoli, che proprio questa sera, 2 giugno, si giocherà la decisiva finale dei playoff per conquistare la promozione in Serie B.

Pietro De Giorgio: in pole position, ma c’è il duello con il Catania

Il primo nome caldo sul taccuino degli uomini di mercato azzurri è senza dubbio quello di Pietro De Giorgio. Il tecnico è reduce da un eccellente lavoro svolto alla guida del Potenza, culminato con la prestigiosa vittoria della Coppa Italia di Serie C. L’allenatore è attualmente legato al club lucano da ancora un anno di contratto, ma avrà molto presto un incontro decisivo con la sua dirigenza per stabilire il proprio futuro. Le sue innovative idee tattiche e la sapiente gestione del gruppo hanno attirato con forza i radar dell’Empoli, che sta valutando concretamente la possibilità di affidargli la panchina.

Tuttavia, la strada non è in discesa: su De Giorgio è forte anche l’interesse del Catania. La piazza siciliana, estremamente ambiziosa e determinata a costruire una squadra di vertice per il proprio rilancio definitivo, ha messo seriamente gli occhi sull’allenatore rivelazione del Potenza, innescando un vero e proprio duello di mercato.

La suggestione romantica: il ritorno di Antonio Buscè

Nel caso in cui l’operazione legata a De Giorgio dovesse subire intoppi o complicarsi per l’inserimento dei siciliani, il club toscano ha già pronta una suggestiva opzione alternativa: Antonio Buscè. Per l’ex centrocampista si tratterebbe di un vero e proprio ritorno a casa. Buscè è un allenatore che conosce alla perfezione l’ambiente, la filosofia aziendale e il modus operandi della società, avendo già guidato con enorme successo le giovanili azzurre fino a laurearsi Campione d’Italia con la formazione Primavera. Rappresenta un profilo di sicuro affidamento, capace di garantire un fortissimo senso di appartenenza e una grande identità al nuovo progetto sportivo toscano. Lo riporta Sky.