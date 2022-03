Empoli, Pinamonti: «Vogliamo tornare a vincere. Contro la Fiorentina sarà durissima»

Le parole di Pinamonti a TGR Rai Toscana in vista della sfida tra Empoli e Fiorentina

Ecco le parole di Andrea Pinamonti a TGR Rai Toscana in vista della sfida tra Empoli e Fiorentina:

«Penso che in generale i derby siano partite più importanti rispetto alle altre, dal punto di vista delle emozioni regalano sempre qualcosa in più. Ho avuto la fortuna di viverlo a pieno all’andata, con emozioni forti e spero di riviverle anche domenica. Siamo i primi a essere in sofferenza perché la vittoria manca da troppo tempo, penso che il derby arrivi al momento giusto per dare qualcosa in più e riuscire a tornare al successo in una partita molto importante. La Fiorentina non ha bisogno di tante parole, sono anni che dimostra di essere una grande società, si lavora bene in quel club e sta sfornando tanti talenti. Lì si può crescere in serenità e tranquillità. Sarà una partita durissima ma metteremo tutto quello che abbiamo per riuscire a portare a casa la vittoria. Sono davvero contento che si torni alla capienza piena, l’atmosfera mancava e in uno stadio bello come il Franchi sarà uno spettacolo e uno stimolo in più per fare ancora meglio».