Fiducia, giovani e spensieratezza: l’oasi Empoli fa crescere il gioiellino Baldanzi

L’Empoli squadra esperta nel lanciare i giovani talenti, Zanetti e la fiducia a Baldanzi: il 2003 ringrazia e ripaga con il gol vittoria

Estro, qualità e un sinistro magico. Caratteristiche che si possono notare nel gioiellino dell’Empoli, Tommaso Baldanzi. In Primavera ha fatto strabuzzare gli occhi a tutti gli addetti ai lavori e agli appassionati calciofili. Il titolo di Campione d’Italia con Buscé e la vittoria del premio come miglior giocatore dell’intero campionato nel 2021.

Zanetti e la società hanno deciso di tenerlo senza mandarlo a giocare convinti potesse essere l’anno della sua crescita in Serie A. Detto fatto, Zanetti l’ha messo in campo spesso. Il primo gol in A è una perla rara poi l’infortunio che l’ha costretto fuori per un po’ di tempo. Il ritorno in campo e la titolarità con il Sassuolo. Il classe 2003 ha scelto la partita giusta per essere nuovamente decisivo. Stop, tocco di punta con il mancino e palla all’angolino. La gioia è incontenibile e Baldanzi la fa esplodere andando a esultare con tutta la tribuna e i tifosi azzurri. Triplice fischio e tre punti pesanti. Istantanee di una giornata perfetta per il ’10’ dell’Empoli.