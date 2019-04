Empoli-SPAL highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 33ª giornata della Serie A 2018/2019

Empoli-SPAL highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 33° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘Castellani’ di Empoli, i padroni di casa guidati da Aurelio Andreazzoli affrontano i biancazzurri di Leonardo Semplici. Empoli terzultimo in classifica con 29 punti e reduce dal pareggio sul campo dell’Atalanta; SPAL (35) in posizione medio-bassa e proveniente dalla vittoria interna sulla Juventus. Nella gara d’andata giocata a Ferrara, le due squadre pareggiarono per 2-2. Adesso Empoli e SPAL tornano a sfidarsi: toscani per alimentare l’obiettivo salvezza, emiliani per avvicinare il medesimo obiettivo. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A.

Al 22′ pt arriva il gol dell’Empoli con Caputo! Calcio d’angolo di Bennacer prolungato sul secondo palo da Krunic: Caputo appoggia il pallone di testa e trova la rete!

Al 38′ pt Petagna ristabilisce l’equilibrio con un gol trovato su calcio di rigore! Piazzato non impeccabile della punta ferrarese, che riesce comunque a beffare Dragowski.

Al 45′ pt la Spal va in vantaggio! Cross vincente di Lazzari per l’incornata di Floccari! Empoli sbigottito.

Al 2′ st arriva il gol dell’Empoli con Traoré! Mchedlidze serve in area l’ivoriano, che controlla e calcia in rete!

Al 16′ st Andrea Petagna riporta in vantaggio la Spal! L’attaccante riceve al limite dell’area e dopo il controllo esplode un tiro che non lascia scampo a Dragowski!

Al 43′ st la Spal allunga le distanze grazie alla rete di Antenucci! il tiro a giro dell’attaccante trova l’angolino che vale il gol del 4-2 sull’Empoli!

الدوري الإيطالي : إمبولي 2 × 3 سبال .. الهدف الثالث لسبال .. pic.twitter.com/243MsIEpuR — متابعتكم شرف لنا (@IuPf7E3dHuyNXps) April 20, 2019

الدوري الإيطالي : إمبولي 2 × 2 سبال .. الهدف الثاني لإمبولي .. pic.twitter.com/iWy9ecj2Gl — متابعتكم شرف لنا (@IuPf7E3dHuyNXps) April 20, 2019

الدوري الإيطالي : إمبولي 1 × 1 سبال .. الهدف الأول لسبال .. pic.twitter.com/jj1ZOjACbj — متابعتكم شرف لنا (@IuPf7E3dHuyNXps) April 20, 2019

الدوري الإيطالي : إمبولي 1 × 1 سبال .. الهدف الأول لسبال .. pic.twitter.com/jj1ZOjACbj — متابعتكم شرف لنا (@IuPf7E3dHuyNXps) April 20, 2019